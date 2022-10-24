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"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Kastamonu'ya geldi

AA

"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Kastamonu'ya geldi

KASTAMONU (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Kastamonu'da vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırını ziyaret edenlerden bazı vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, bazıları da tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa projesinin tanıtımının yapıldığını söyledi.

Kastamonu'da 1118 konut, 1750 konut arsası ve 100 iş yeri arsasının ilk etapta vatandaşlara sunulacağını ifade eden Vali Çakır, "Kastamonu ilimiz ve ilçemizde vatandaşlarımıza sunulacak arsa ve konut sayısının arttırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projeye çok yüksek katılımın olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda projeyle alakalı hala vatandaşlarımızın kafalarında bir takım soru işaretlerinin olduğu bir gerçek. Bakanlığımızın hazırlamış olduğu mobil tır ilimizi ziyarete geldi. Vatandaşlarımız kafalarında ki sorulara cevaplarını bulacaklar. Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları burada kaynağından öğrenecekler." dedi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise geliri belirli seviyede olan vatandaşların ev, iş yeri ve arsa sahibi olacağını belirterek, "Tırımız vatandaşlarımızı bilgilendirmek için geldi. Daha öncede bilgi kirliliği oluşturan konular oldu. Bu konularda da gerekli açıklamalar yapmak için tırımız buraya geldi." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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