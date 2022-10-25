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Bozkurt'taki selde iş yerleri yıkılan sanayi esnafı yeni dükkanlarına taşınıyor

AA

Bozkurt'taki selde iş yerleri yıkılan sanayi esnafı yeni dükkanlarına taşınıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan selde dükkanları yıkılan ya da büyük ölçüde hasar gören esnaf, yeni inşa edilen iş yerlerine taşınmaya başladı.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri yıkılan Bozkurt Küçük Sanayi Sitesinin yeniden inşası kapsamında 52 dükkan ve 2 fabrika yapıldı. Eylülde düzenlenen kura çekim töreniyle yeni dükkanlarını teslim alan hak sahibi esnaf, iş yerlerine taşınmaya başladı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, ilçede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Geçen ay kuraları çekilen 54 iş yerinin teslimatının yapıldığını anlatan Atıcı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız şu anda taşınıyorlar. Bir yandan da faaliyetlerine başlayan dükkanlar mevcut. Tamamen çelik konstrüksiyon üzerine yapılan sanayi sitelerimiz örnek olacak şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız, bir yıl gibi kısa bir süre içinde dükkanlarına kavuşmuş oldu."

Yeni iş yerlerinin ödemelerinin de esnaf açısından uygun olduğunu aktaran Atıcı, "Kura çekimi sırasında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu telefonla bağlanarak fiyatlarla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşımız fiyatlardan çok memnun oldu, hepsinin gözleri parlıyordu. Doksan metrekare bir dükkanın ödemesi 143 bin lira, iki yıl ödemesiz toplamda 10 yılda ödenecek. Vatandaşlarımız bundan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile yüzde 50 indirim yapıldı." ifadelerini kullandı.

Dükkana taşınan esnaf Cemal Aslan ise 22 yıldır ilçede mobilyacılık yaptığını dile getirdi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirten Aslan, "11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşandı. Dükkanlarımız çamurla doldu. Adım atacak yer kalmadı. Makinelerimiz, dolaplarımız hepsi bitti. Sanayimiz hurdalığa döndü. İçinde adım dahi atılamıyordu." diye konuştu.

- "Yeni dükkanımıza taşındık, memnunuz. Ödemeleri de gayet güzel"

Yeni dükkanların çok güzel olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun, söz verdiği gibi sanayimizi yaptı. On numara, güzel dükkanlar oldu. Eskiye göre daha fazla dayanıklı dükkanlar oldu. Yeni dükkanımıza taşındık, memnunuz. Ödemeleri de gayet güzel. Devletimiz yardımcı oldu. Makul fiyatlarda, 2 yıl ödemesiz 8 yıla taksitlendirildi. Benim çalıştığım dükkan asma katıyla 180 metrekare. Ödemesi 8 yıllık 285 bin lira bir rakam çıktı. Bu rakama hiçbir şey değil."

Tekstil fabrikası sahibi Yusuf Yıldız da 2016 yılından beri tekstil işi ile uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sel felaketi öncesi 98 personelimizle çalışıyorduk. Devletimiz fabrikanın güvenli olmadığından dolayı yıktı. Yerine daha iyi, daha modern bir fabrika teslim edildi. Şu an makineleri yerleştiriyoruz. Start için çok az zaman kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Hedefimiz eski istihdam sayısına ulaşmak ama ne kadar sürede olur bilemiyorum. Şu anda 40 kişi ile başlamayı hedefliyoruz."

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