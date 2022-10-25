Kastamonu'da yol kenarında ölü vaşak bulundu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yol kenarında, araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen vaşak bulundu.

İl Özel İdaresi görevlileri, Daday ile Karabük'ün Eflani ilçesi arasındaki kara yolu kenarında yerde yatan vaşağı gördü.



Vaşağın telef olduğunu belirleyen ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Olay yerine giden Milli Parklar personeli, araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin edilen vaşağı bulunduğu yerden aldı.

Vaşağın tahnit edileceği öğrenildi.





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