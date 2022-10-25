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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Valisi Çakır sel sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

AA

Kastamonu Valisi Çakır sel sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, 11 Ağustos 2021'de Bozkurt ilçesi başta olmak üzere birçok ilçeyi etkilen sel felaketinin ardından kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını ve bu yıl hedefledikleri çalışmaları büyük oranda tamamlayacaklarını söyledi.

Çakır, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında (KUZKA) düzenlenen İl Koordinasyon Kurulunda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi nedeniyle farklı sektörlerdeki yatırım programlarını ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Daha sonra çalışmalara hız verdiklerini anlatan Çakır, "Vatandaşlarımıza da söz verdiğimiz gibi 2022 yılındaki bu faaliyet dönemimizde de önceki yıldan yarım kalan yatırımlarımızı büyük oranda tamamladık. Devam eden işlerimiz var. Hava şartları el verdiği ölçüde, kasım ayı çok yağışlı geçmezse hedeflerimizin birçoğunun üzerindekileri bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Zorlu bir coğrafyada çalıştıklarını anlatan Çakır, "Tüm birimlerimizin sahada sergilemiş oldukları koordinasyondan son derece memnunum. Özellikle afetin daha fazla zararlarının olduğu bölgedeki çalışmaları başkanlığımda toplanan koordinasyon kurullarında takip ediyoruz ve sahada bunun faydalarını görüyoruz. Sonuç odaklı çalışıyoruz. Ben şu ana kadar sergilenen çalışmalardan hem birim amirlerime hem de ekiplerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çakır, 2022 yılı üçüncü dönem itibarıyla kent genelinde 379 projeden 41'inin tamamlandığını 233 projenin de yapımının sürdüğünü söyledi.

İhale aşamasında 17 proje bulunduğunu ifade eden Çakır, "Tasfiye edilen 13, başlanmayan 75 projemizin bulunduğunu ifade edebilirim. Proje tutarı 22 milyar 270 milyon 575 bin 116 lira." diye konuştu.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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