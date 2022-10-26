Ilgaz Dağı sonbaharda farklı renk tonlarıyla doğa tutkunlarını ağırlıyor

KASTAMONU (AA) - "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Baharın yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünüyor.

Karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıkların yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.

Ilgaz Dağı, içindeki küçük yollar ve yaprakların oluşturduğu rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor.

Fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının her mevsim ilgisini çeken Ilgaz Dağı, sonbaharda dağdaki renklerin harmonisini görmeye gelen fotoğrafçılara farklı güzellikler sunuyor.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, birçok doğa fotoğrafçısının bu mevsimde Ilgaz'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Ilgaz'ın her mevsim ayrı bir güzelliği bulunduğunu vurgulayan Keleş, "Ilgaz Dağı'nda sonbaharın en güzel renklerini bir arada görmenin mutluluğu içindeyiz. Ilgaz Dağı, zirvesinden eteklerine kadar rengarenk oluyor. Kışın tepesinde karlar, eteklerinde rengarenk yapraklarıyla müthiş bir renk güzelliği veriyor. Şairlerin dediği gibi, 'Diğerleri mevsim, sonbahar sanattır'. Ilgaz'da da bu sanatın en güzel anları yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Çeşit çeşit ağaçların rengarenk görüntüler sunduğuna dikkati çeken Keleş, "Ilgaz Dağı'nın eteklerinde titrek kavaklar, sapsarı yaprakları ile müthiş bir görüntü sunuyor. Bunun dışında kayın, göknar ve çam olmak üzere orman içinde farklı ağaçların yaprakları farklı renklerle kaynaşmış durumda. Bir ressam tuvalinde hangi rengi istiyorsa Ilgaz'da şu anda o renkler var." dedi.

Keleş, dağda çok sayıda mantar türü de bulunduğuna işaret ederek, "Bu mantarlar güzel bir görsellik sağlıyor ama ziyaretçilerimizi bilmedikleri mantarları yememeleri konusunda uyarıyoruz. Bu mevsim özellikle Kanlıca mantarının yoğun olduğu bir mevsim." diye konuştu.





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