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Kastamonu Valisi Çakır'dan dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama:

AA

Kastamonu Valisi Çakır'dan dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama:

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, Abana ilçesinde dere yatağına okul yapıldığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili, "Teknik olarak okulumuzun buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor." dedi.

Vali Çakır, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından dere yatağına okul yapıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili Valilik'te basın toplantısı düzenledi.

Çakır, yaptığı açıklamada, Abana'da temel aşamasında olan okul binasının dere yatağına inşa edildiği yönünde birtakım haberlerin yapıldığını hatırlattı.

Dere yatağında Devlet Su İşlerinin (DSİ) yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi:

"Bu dere yatağımızın afet öncesinde genişliği 28 metreydi. Afetten sonra burada yüzlerce bina yıktık. Dere yatağını ortalama 70 metreye getirdik. Bu dere yatağından sonra 5 metrelik yaklaşma sınırı koyduk. Hem Bozkurt Belediyemiz hem Abana Belediyemiz hem de devlet olarak biz yapmış olduğumuz yatırımımızı da DSİ'nin yapmış olduğu bu kanal genişliği sonrasında 5 metrelik yaklaşma sınırına da riayet ederek tamamladık."

Bozkurt ve Abana ilçelerinin konum olarak zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Hem Bozkurt hem Abana konum itibarıyla bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Yani burada zaten alternatif olarak çok fazla yerimiz yok. Hele kamunun, hazinenin çok daha az yeri var. Devlet Su İşlerimiz Ezine Çayı'nın şehir geçişinden itibaren 70 metre genişlikten sonra 3,5 ile 4-5 metreye çıkan duvarlarla kanalın korumasını sağlıyor. Bu söz konusu inşaatın dibine kadar geldi. Bozkurt ilçemizdeki bu duvarların tamamı neredeyse bitti. Şimdi yan duvarlar ve söz konusu inşaatın yanındaki alana başlayacaklar."

Ezine Çayı'nın okul inşaatının başladığı alanda en büyük genişliğe ulaştığını vurgulayan Çakır, "Burada zaten dere yatağı 70 metre ile geldikten sonra 100 metre bir açıklıkla denize kavuşuyor. Yani söz konusu inşaatın geçişinde dere yatağının genişliği 100 metreye yakın bir açıklıktan denize kavuşuyor." diye konuştu.

- "Okul arsası anlamında alternatifimiz yok"

Vali Çakır, okul arsası olarak başka bir alternatiflerinin olmadığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu binayı çok daha uzaklara yapma imkanımız olsaydı biz de isterdik. Sahil ilçesi, bir tarafı dağ bir tarafı deniz, çok fazla alternatifimiz yok. Okul arsası anlamında alternatifimiz yok. Biz çekme mesafesini en son radde kadar uygulayarak okulumuzu mevcut arsa sınırımızdan 17,5 metre geriye çekerek DSİ'nin yaklaşma mesafesini de 12,5 metre geriye çekerek konumlandırdık. Bu anlamda teknik olarak okulumuzun buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor. 11 Ağustos'taki debi miktarı ve bu debi miktarının üzerine biraz miktar koyarak DSİ yetkilileri kanalın boydan boya güvenliğini aldı."

Okul inşaatının bulunduğu alanda su debisini artıracak bir faktörün bulunmadığına dikkati çeken Çakır, "Kret kotundan bir buçuk metre yüksekte, DSİ'nin yaklaşma sınırından 12,5 metre daha uzakta, dere yatağının dış duvarından yaklaşık 17,5 metre uzakta bu okul konumlandı. Bu aşamada vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum yok. Bu okul bölge halkının devletimizden talepleri doğrultusunda planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

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