Kastamonu'da balıkçıların ağlarına bol palamut takılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılarak ağlarını Karadeniz'e seren balıkçılar, tuttukları kasalar dolusu palamutla barınaklarına demirledi. Burada ağlardan ayıklanan palamutlar, tezgahlara konulmak üzere alıcılara verilecek.

Ortalama bir kilogram gelen palamutların tanesi 40 ila 60 lira arasında satılıyor.

Balıkçı Mustafa Acar, AA muhabirine, sezonun devam ettiği şu günlerde avlanan palamutların bazılarının 1,5 kilograma yaklaştığını söyledi.

Palamudun kalabalık sürüler halinde kendini gösterdiğini anlatan Acar, "1 Eylül'den bu yana denizdeyiz ancak son birkaç güne kadar istediğimiz şekilde avcılık yapamamıştık. Palamut Abana'da kendini biraz geç gösterdi. Bir tekne günde bir ağ atsa, 1500 civarında palamut yakalıyor. Bu seneye kadar görülmemiş bir durum. Hem balıkçı hem de tüketici için iyi. Eğer devamı olursa çok güzel bir sezon olacak." değerlendirmesinde bulundu.





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