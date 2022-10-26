Kastamonu'da göletin bozulan vanalarını dalgıçlar değiştirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sulama göletinin bozulan vanaları dalgıçlar tarafından değiştirildi.

Küçüksu Göleti'nin arızalanan vanaları nedeniyle tarım arazilerini sulayamayan çiftçiler durumu İl Özel İdaresine bildirdi. Özel İdare ekipleri tarafından göletin bozulan vanalarının tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bir firmanın dalgıçları, görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı suda yaklaşık 15 metre derinliğe dalarak arızayı giderdi.

Küçüksu Köyü Muhtarı Kemal Sarıdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletin bozulan vanaları nedeniyle sulama yapamadıklarını belirterek, "Özel İdareye durumu bildirdik, hemen ilgilendiler ve kısa sürede yaptılar. Artık arazilerimiz tekrar sulanabilecek hale getirildi. Dalgıçlarımız geldi, suya girdi tamirini yaptılar. Çok zor bir işti. Yaklaşık 2 bin dekar arazi göletten sulanıyor. Vanalar bozulup, yağışlar artınca gölette su seviyesi tehlikeli boyuta ulaştı. Özel İdare tamir ettirdi ve göletin yıkılma tehlikesi de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Adnan Özçelik de su seviyesinin sınıra dayanması nedeniyle göletin vanalarının bir an önce tamir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 290 kilogram ağırlığındaki kapak dalgıçlar tarafından su altına indirilerek baca kapatıldı. Ekibimiz kapağı yerleştirdikten sonra süratle vanalara geçtik. Vanaların değişimini süratle yaparak teslim ettik. Bu süreçte Özel İdare yetkilileri her açından bize büyük destek vererek, işin sorunsuz tamamlanması için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.





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