Kastamonu'nun Karadeniz'in mavisiyle bütünleşen ormanlarında sonbahar manzaraları hüküm sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde, sonbaharın renkleriyle süslenen ormanlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Karadeniz'in maviliklerine uzanan çam, kayın, kestane ve meşe ormanları, sonbaharda sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarıyla göz kamaştırıcı güzelliğe büründü.

Doğaseverler, ormanlarda yürüyüş yapıp mevsimin tadını çıkartırken, fotoğraf tutkunları da renk cümbüşünü ölümsüzleştirmek için doğa gezileri düzenliyor.

Ormanlardaki rengarenk görüntü, dron ile havadan da görüntülendi.

Abana-Kastamonu arasında aracıyla yolculuk yapan Nihat Saraçlı, AA muhabirine, sonbaharın tüm renklerini kara yolu boyunca görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Eşsiz manzaralar eşliğinde yolculuk yapmanın büyük bir keyif olduğunu vurgulayan Saraçlı, "Ekim ayının sonu olmasına rağmen çok güzel bir hava var, ormanlarda mevsimin en güzel zamanı. Normalde Kastamonu'dan Abana'ya ulaşım biraz zahmetli ancak Karadeniz'in maviliklerine uzanan ve sonbaharla bütünleşen bu yolun sunduğu güzelliklerle fevkalade şekilde bu zorluğun üstesinden geleceksiniz. Tüm doğa ve fotoğraf severleri bölgemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





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