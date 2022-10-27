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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

AA

Sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçeleri doğal gaza kavuştu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun, geçen yıl sel felaketini yaşayan Bozkurt ve Abana ilçelerinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz, ana şebekeye verildi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki ilçeyi doğal gaza kavuşturacakları müjdesinin ardından, KARGAZ tarafından başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Bozkurt'ta sanayi bölgesinde oluşturulan alanda doğal gaz sistemi faaliyete geçirilerek, Bozkurt ve Abana ilçelerini besleyecek ana hatta ilk gaz salımı gerçekleştirildi.

Abonelik ve tesisat işlemlerini tamamlayan konut ve iş yerleri, gerekli denetimin ve verilecek onayın ardından doğal gaz kullanmaya başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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