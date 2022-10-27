Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi kışta da ziyaretçi ağırlayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde açılan Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi, kış aylarında da hizmet verecek.

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla yapılan tesis, ziyaretçilerin yanı sıra özel bireylere yönelik sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapıyor.

Birçok engelli çocuğun atla tanışıp rehabilite olmasına imkan sağlayan merkez, kapalı manej (atların eğitildiği alan) bölümüne sahip olması sayesinde kışın da kullanılabilecek.

Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, merkez hakkında bilgi verdi.

Merkezde özel bireylerin yanı sıra tüm vatandaşlara hizmet verildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Özel bireylere yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda model binicilik tesisi olarak Daday'a atçılık anlamında büyük katkı sağlamaktayız. Burada 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Tesisimizde kafeterya hizmetimiz de bulunmakta. Bunun yanında konaklama faaliyetleri için ileride bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Atlı terapi merkezimizde sosyal faaliyetlerimiz, sosyal projelerimiz devam etmekte. Burada özel bireylere yönelik, onların kişisel gelişimlerinin, öz güvenlerinin artması yönünde projeler gerçekleştirmekteyiz. Atlarla iç içe olduklarında öz güvenlerinin arttığını gözlemledik. Bu anlamda kendilerini teşvik etmek istiyoruz."

Yıldırım, kapalı manej bölümünde isteyenlerin kışın da ata binebileceklerini belirterek, "Bunun yanı sıra Daday'da gençlerin atlarla, doğayla iç içe olması için Milli Eğitim, Gençlik ve Spor bakanlıklarımızın yürüttüğü projeler çerçevesinde gençlik kamplarıyla entegre olmuş durumdayız. Daday'ımız doğasının güzelliği ile at cenneti olarak bilinmektedir. Merkezimizde sosyal sorumluluk projelerine öncü olmak istiyoruz. Bu çerçevede elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Daday'ı tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Tüm yerli ve yabancı turistleri Daday'a bekliyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.