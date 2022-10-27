Kastamonu'da "sağlıklı toplumsal gelişim" için seminerler verilecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Sağlıklı Toplumsal Gelişim için Farkındalık Yaratıyoruz" Projesi başladı.

Türk Anneler Derneği Şubesi'nin İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sağlıklı Toplumsal Gelişim için Farkındalık Yaratıyoruz" projesinin açılış toplantısı, Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Projeyle, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla bazı ilçelerde ailelere yönelik, çocuk istismarı ve ihmali, ergenlik sorunları, bağımlılıklar ve aşılamanın önemi hakkında seminerler verilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Vali Avni Çakır, konuşmasında, Kastamonu'nun geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, coğrafi dağınıklıktan dolayı, şartların her tarafta eşit olmadığını belirtti.

Devletin imkanlarının her tarafa yetişmediği şartlarda sivil toplum kuruluşlarının devreye girdiğini ifade eden Çakır, "Bu sahaya inşallah birer gönüllü ordusu olarak hep beraber yayılacağız. İsmi de çok güzel seçilmiş projemizin. Çocuklarımızı, gençlerimizi, yarınlara sağılık bir şekilde hazırlamak için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Bu anlamda devletimizin tüm imkanlarıyla derneğimizin bu güzel faaliyetinde yanındayız. 8 ay sürecek bu güzel çalışma sonrasında bir tık daha olsa farkındalığı ileriye çekeceğiz. Bundan sonraki değişik projeleri de hep beraber kovalayacağız. Bu projeye emek veren tüm paydaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Şube Başkanı Ayten Kızıltan da dördüncü projeleri olan "Sağlıklı Toplumsal Gelişim İçin Farkındalık Yaratıyoruz"un, Kastamonu merkez, Bozkurt, Araç, Azdavay ve İhsangazi ilçelerinde uygulanacağını anlattı.

Projenin ilk faaliyetinin 2 Kasım'da Araç Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge Okulu'nda yapılacağını aktaran Kızıltan, "Türk Anneler Derneği Kastamonu Şubesi Kastamonu ilinin yerelde sosyal gelişiminin sağlanması ve risk grubunda yer alan kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla proje yapmaya devam edecektir. Ayrıca 60 üniversite öğrencisine karşılıksız burs vermekteyiz, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar da yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda psikolog Neslihan Aktuna, projeyle ilgili sunum yaptı.









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