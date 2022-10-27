GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaştı

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KASTAMONU (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da teknik direktörlüğe Ümit Karan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'Camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karan, son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'da görev almıştı.

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