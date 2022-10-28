Binicilik merkezini ziyaret eden öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun ilçelerinden gelen öğrencilere Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Merkezi'nde hayvan sevgisi aşılanıyor.

Ağlı ilçesinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 70 kişilik grup, Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi'ni ziyaret etti. Atlarla tanışan öğrenciler, küçük çaplı binicilik eğitimi aldıktan sonra at üzerinde gezinti yaptı.

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince işletilen tesisin müdürü Ahmet Şirin, gazetecilere, özel bireylere yönelik binicilik derslerinin yanında ilçelerden öğrencilere de tesisi tanıttıklarını söyledi.

Öğrencilere at sevgisini aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Şirin, "Özel bireylerimiz burada atlı terapi görme fırsatı yakalıyor. Bunun yanında ilçelerden gelen öğrencilerimiz hem hayvan sevgisini öğreniyor hem de ata biniyor." dedi.

Kastamonu'nun tüm ilçelerindeki öğrencilerin merkezi ziyaret ettiğini anlatan Şirin şunları kaydetti:

"Hem tesisimizin ziyareti hem atlarla binicilik faaliyeti hem de burada yürütülen etkinliklerin tanıtımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Taşköprü ilçemiz geldi, bugün Ağlı ilçemizi ağırlıyoruz. Sonrasında İhsangazi, Araç da randevularını aldı. Sırasıyla her ilçemize bir gün tahsis edeceğiz. Aynı zamanda özel bireylerimizin salı ve perşembe günleri eğitimleri var, onların eğitimlerini de aksatmadan bu çalışmaları yürütüyoruz. Gelen öğrencilerimizin yüzde 95'i daha önce hiç atla karşılamamış, ata binmemiş, atla vakit geçirmemiş. Hem öğrencilerin öz güvenlerine katkı sağlıyoruz hem de hayvan sevgisi, atların ne kadar sadık olduğu ve insana ne kadar yakın olduğunu bizatihi müşahede etmiş oluyorlar."

Ağlı Nedime Kaya İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Turan Kebapcı ise öğrenciler için çok yararlı bir gezi olduğunu dile getirerek "Böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Olduğunu öğrendik ve buraya ziyarete geldik. Öğrencilerimiz ata binmeyi ve at sevgisini öğreniyor. Ata yaklaşımı ve hayvan sevgisini de tatmış oluyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Batuhan Demir de çok güzel aktiviteler yaptıklarını belirterek "İlk kez ata bindim. Atın üzerindeki his çok güzeldi. İnşallah tekrar buraya gelirim. Köyde yaşadığım için hayvanları seviyorum, atlar da çok mükemmel, sakin hayvanlar." ifadesini kullandı.





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