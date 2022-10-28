Kastamonu Üniversitesi "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlayarak "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TSE tarafından 20-22 Eylül'de gerçekleştirilen belgelendirme tetkik süreci başarıyla tamamlandı.

Rektörlük makamında belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan, TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Baş Tetkikçi Erol Kaygı, TSE Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven, Üniversite Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Demirel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Topal, üniversitenin tamamını kapsayan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya yönelik çalışmaların bu kadar kısa sürede sonuçlanmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, ilgililere teşekkür etti.



Kaygı ise kalite yönetim sistemlerinin, dünyanın her tarafında aynı şekilde uygulanan tek standart olduğunu vurgulayarak, "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kurumlar için kendilerine duyulan güvenin göstergesidir. Bizler için çok meşakkatli bir süreç oldu ancak bu bir başlangıç. Kastamonu Üniversitesi ile yeni bir kalite yolculuğuna başlamış olduk." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kaygı, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve bayrağını Rektör Topal'a teslim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.