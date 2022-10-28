Taşköprü'de 200 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede faaliyet gösteren öğretim düzeyindeki 7 okulu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Çatal, öğretmenlerle sohbet ederek, okullarından eksiklik olup olmadığı konusunda istişarede bulundu. Çatal, daha sonra öğrencilere hediyelerini verdi.

Çatal, AA muhabirine ilçede faaliyet gösteren ilkokulları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunduklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz ile istişarede bulunarak sohbet etme imkanı bulduk. Çocuklarımıza soğuk havalarda üşümeyecekleri güzel yarınlar dilerim." dedi.





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