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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

KASTAMONU (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


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