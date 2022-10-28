Kastamonu'da fener alayı düzenlendi

Babasının katilinden şikayetçi olmadı! "Kötü huyları vardı!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kastamonu Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Mehteran ekibinin gösterisinin ardından protokol ve vatandaşlar dilek balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı. Araçların geçişini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.