Çatalzeytin'de Atatürk anıtı açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Karadeniz sahilinde bulunan Atatürk heykeli, 5 metreyi bulan dalgalardan zarar görmemesi için 9 Şubat'ta belediye tarafından bulunduğu yerden kaldırılmıştı. İlçe meydanına yapılan Atatürk anıtı, düzenlenen törenle açıldı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, açılışta yaptığı konuşmada, yeni Atatürk anıtını ilçeye kazandırmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.



Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşadıkları sel felaketinin ardından deniz seviyesinin yükseldiğini ve Karadeniz'in hırçın dalgalarının sahil şeridine hasar vermeye başladığını anlatan Demir, "Biz de bu sebeple sahil şeridinde bulunan eski Atatürk büstümüzü daha fazla hasara uğramaması adına kaldırmak zorunda kaldık. Bu süreçte haklı haksız birçok eleştiriye maruz kaldık. Daha sonra halkımızla yaptığımız yoğun istişareler sonucunda Atatürk anıtımızı Cumhuriyet Meydanı'na yapmaya karar verdik ve bugün açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.





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