Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya İhsangazi, Şenpazar ve Araç ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Kaymakam Hatam ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törene katılanların bayramlarını kutladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından geçiş töreni düzenlendi.





- İhsangazi

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Taha Genç, konuşmasında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.





- Şenpazar

Şenpazar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla spor salonunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteriler sunuldu.





- Araç

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Araç ilçesindeki program Vali Enis Yeter Stadı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı şiirler okunup, gösteriler sahnelendi.

İlçede akşam fener alayı da gerçekleştirilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.