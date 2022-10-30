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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

AA

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe'de, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Kastamonu İl Özel İdaresine ait Yurduntepe Kayak Merkezi'nde senaryo gereği, telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgede güvenlik önlemi alındı.

AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra halatla telesiyeje tırmanıp burada mahsur kalanları indirdi.

Tesiste çalışan 12 personele yönelik düzenlenen tatbikatla , herhangi bir olumsuzlukta müdahale süresinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kastamonu AFAD Müdürü Uğur Minder, AA muhabirine, İl Özel İdaresi tarafından işletilen kayak merkezinde, 12 personele mahsur kalma eğitimi verildiğini söyledi.

Kışın elektrik arızası ve farklı nedenlerle mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasını hedef alan bir eğitim planladıklarını ifade eden Minder, "Buradaki arkadaşların eğitimli olması durumunda arızalara ilk müdahale yapabilecekler. Onlar ilk başta yapabileceklerini yapacaklar ve daha sonra biz geleceğiz." dedi.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya ise kış sezonuna hazır olduklarını belirtti.

Sezon öncesinde kurtarma tatbikatı yaptıklarını kaydeden Kaya, "Elektrik kesintisi ve herhangi bir arıza olduğunda AFAD ya da jandarma ekipleri gelinceye kadar halatlarla mahsur kalan vatandaşlarımızın daha fazla soğuğa maruz kalmadan bir an önce tahliyesini yapabilmek adına böyle bir eğitim almalarını sağladık." diye konuştu.

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