İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası düzenlendi.

İhsangazi Belediyesi tarafından 17 Ekim'de başlayan turnuvaya resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından 12 takım katıldı.

Turnuvada final maçı ise İhsangazi Spor Salonu'nda İhsangazispor ile Orman İşletme arasında oynandı.

Turnuvada İhsangazispor 3-1'lik skorla birinci olurken ikinci Orman İşletme Müdürlüğü, üçüncü ise İlçe Jandarma Komutanlığı oldu.

Katılımcılara madalya ve plaketlerini İhsangazi Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sümer takdim etti.

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