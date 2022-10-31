MEB'in anaokulları için ahşap oyuncaklar üreten lise, fabrika kurmaya hazırlanıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Türkiye genelindeki anaokullarının ahşap oyuncak ihtiyacını karşılayan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi fabrikasını kurmaya hazırlanıyor.

MEB'den siparişi alınan 150 bin ahşap oyuncağın üretimi Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Atölyesi ve Spor Salonu'nda devam ederken, üretim aşamasında görev alan öğrenciler hem meslek öğreniyor hem aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, öğrencileri sık sık ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının, okul öncesinde kullanılacak eğitim materyalleri ile oyuncak üretimi işini Taşmektep'e verdiğini belirten Çakır, "Okulumuzda üretimi yapılabilen 25 oyuncak arasından Bakanlığımızın uygun gördüğü 5 çeşit oyuncağın üretimini yapıyoruz. Her birinden 30 bin adet olmak üzere toplam 150 bin oyuncak olacak. Haziran ayında oyuncakların üretimine başladık." dedi.

Öğrencilerin meslek öğrenirken para da kazandıklarına işaret eden Çakır, "Yaklaşık 18 milyon liralık bir sipariş. Kastamonu, ahşabın başkenti ve yapılan oyuncaklar da tamamen doğal ahşaptan üretiliyor. Projemizde yaz döneminde 30, şu anda ise 50 öğrencimiz görev alıyor. Aslında istihdam ediliyor da diyebiliriz. Elli öğrencimiz eğitimlerinin yanı sıra burada çalışmaları nedeniyle ücret alıyor. Öğrencilerimiz çalışma saatlerine göre 4 bin, 5 bin lira civarında ücret alıyor. Biz, mesleklerini kendilerine öğretmiş olacağız, eğitimlerini tamamlamış olacağız hem de bu süreçte kendi harçlıklarını kazanarak aile bütçelerine katı sağlayacaklar." diye konuştu.

- "Buradaki siparişlerden sonra özel sektöre de üretim yapacağız"

Okulla ilgili büyük projeleri olduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Özel sektörden de okulumuzdaki üretimlerimize büyük ilgi var. Şu anda bütün üretimimizi Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettiğimiz için oraya odaklandık. Buradaki siparişlerden sonra özel sektöre de üretim yapacağız. Atölyelerimizin kapasitesi sınırlı olduğu için şu anda istesek de kapasiteyi artıramıyoruz. Hemen yanı başımızda bir kamu kurumumuzun kullanılmayan arazisi var. Tahsisini yapıp oraya bir fabrika yapma niyetimiz var. Burayı hem bir okul hem de fabrika haline dönüştüreceğiz. Şu an ürettiğimiz ürünlere yoğun ilgi var. Bu ilgi bizi yeni yatırımlara teşvik etti. İnşallah bu hayali gerçekleştirirsek çocuklar burada okuyup orada istihdam olacak. Türkiye'de de belki yeni bir model olacak."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Çakır, "18 milyon liralık sipariş, okulumuzun imkan ve kabiliyetini artırmakla beraber bölge ticaretine önemli katkılar sundu. Biz burada kullandığımız malzemelerin tamamına yakınını Kastamonu'dan tedarik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise 3-6 yaş okul öncesi öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere "Ahşap Blok Denge Oyuncağı", "Ahşap Tetris", "Bakyap", "Neşeli Küpler" ve "Sihirli Raket" adlı oyuncakların üretiminin yapıldığını belirterek, "Oyuncaklar E1 ve EN 71 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Yani, oyuncaklarımız zararlı kimyasallar ve ağır metal içermemektedir." dedi.

- "Nihai hedefimiz ihracat yapmak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başlattığı üretim odaklı çalışma hedefinin kendilerine güç verdiğini ifade eden Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın bakış açısı bizim emin adımlarla bu yolda ilerlememize vesile oldu. 20 Haziran 2022 tarihinde üretimine başladığımız ahşap oyuncaklarımızın 75 bin adedi Bakanlığımıza teslim edilmiş olup, kalan 75 bin adedi de 31 Aralık 2022 tarihine kadar Bakanlığımıza teslim edilecektir. Altı ay gibi kısa bir sürede 150 bin adet oyuncak hedefimize ulaşmak için 17 öğretmen, 6 teknisyen ve 50 öğrenci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bakanlığımızın siparişlerini karşılamak birinci hedefimiz olacak. İkinci hedefimiz Türkiye içindeki ihtiyaçları karşılamak, nihai hedefimiz ise ihracat yapmak. Bir oyuncaktan daha fazlası sloganı ile başladığımız bu yolda önce fabrika gibi okul olduk şimdi de fabrikasını kuran okul olmayı planlıyoruz."

Üretimde görev alan 12. sınıf öğrencisi Erdem Hatipoğlu da makine atölyesinde görev yaptığını belirterek, "Burası benim erken yaşta çok güzel işler başarmamı sağladı. Para kazanıyoruz, aileme katkı sağlıyorum." diye konuştu.

Emre Güney ise mobilya bölümü öğrencisi olduğunu dile getirerek, "Oyuncak üretiyoruz. Hem paramızı kazanıyoruz hem de işimizi öğreniyoruz. Kazandığımız para ile kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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