Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile ön plana çıkan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nda, Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindekiler doğa yürüyüşü yaptı.

İlçede bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nı ziyaret eden Vali Çakır ve beraberindekiler sonbaharda eşsiz manzara eşliğinde vakit geçirdi.

Yürüyüşe, Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır ile Polis Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün, 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve kaymakamlar katıldı.









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