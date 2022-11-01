Kastamonu sonbaharın bütün renklerini yansıtıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin sınırında yer alan ormanlık alanların rengi sonbaharla birlikte yeşilden sarı ve kahverengiye döndü.

İlçelerin il merkezi ile ulaşımının sağlandığı Kastamonu kara yolu boyunca uzanan ormanlardaki renk şöleni doğa ve fotoğraf tutkunlarını da cezbediyor.

Ormanların içinden kıvrılıp giden zorlu yollar ise görsel şölen eşliğinde keyifli bir yolculuğa dönüşüyor.

Göz alıcı bir güzelliğe ev sahipliği yapan ormanlar, drone ile havadan görüntülendi.

- "Sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz"

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun sahil kesiminde sonbaharın en güzel günlerinin yaşandığını söyledi.

Ormanlarda renklerin her bir tonunu görmenin mümkün olduğuna işaret eden Akgül, "Ormanlarımızda sarının, kırmızının ve yeşilin her tonunu şu günlerde görmek mümkün. Mevsim itibarıyla turizm sezonunun dışındayız, yalnızca yerel halk bu güzellikleri yaşıyor ancak biz, tüm misafirlerimizin bu güzellikleri yaşamasını isteriz. Sonbaharın tadını çıkarmak isteyen doğa ve fotoğraf tutkunlarını, mantar avcılarını bu güzellikleri yerinde görmek için Karadeniz'in sahil şeridine, özellikle de Abana'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.