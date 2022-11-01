Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Vakifbelören köyünde Refik Usta'ya ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında kullanılamaz hale gelen ahşap ev Taşköprü Belediyesine ait iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının neden çıktığının henüz belirlenemediğini söyledi.

Yangını haber aldıklarında Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ve MHP İlçe Başkanı Rıdvan Uçar ile birlikte köye geldiklerini anlatan Çatal, "Şükürler olsun ki can kaybı ve yaralımız yok. Ev sahibi ve köy halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Soğuk günlerde mağdur ailemizin her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim." dedi.

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