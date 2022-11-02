Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ibadete açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içinde, 1490 yılından önce inşa edildiği bilinen, harap hale geldiği için 1870 yılında yıktırılarak yeniden inşa edilen ve son kapsamlı onarımını ise 1940'lı yıllarda gören tarihi camide, 2020 yılının Kasım ayında, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün girişimiyle sponsor firma tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Tarihi cami, sabah namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, camiyi gezerek, Vali Avni Çakır ve beraberindekilerle öğle namazı kıldı.



Vatandaşlardan İsmail Akbak, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu çok beğendiğini belirterek, "Eski halini de biliyorum. Yeni hali çok güzel olmuş. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun." dedi.

Abdullah Yılmaz ise Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'nun medarıiftiharı olduğunu söyledi.

Restorasyon sonrası caminin daha da güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz burayı Kastamonu'nun kalbi olarak görüyoruz. Bugün daha güzel gördüm. Bazı değişiklikler olmuş. Yapanlardan, yaptıranlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

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