İhsangazi'de birinci sınıf öğrencilerine film gösterimi yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde birinci sınıf öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde "Öğrenciler sinema ile buluşuyor etkinliği" projesi kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçedeki 49 öğrenci, il merkezindeki bir sinema salonunda "Tay" adlı çizgi filmi izledi.

Sinema etkinliğinin yanı sıra öğrencilere yemek ikramı ve eğlence programı da düzenlendi.





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