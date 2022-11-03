Taşköprü'de Kızılay Haftası kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kızılay Haftası, düzenlenen programla kutlandı.

Muzafferettin Gazi İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu..

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Kaymakam Bekir Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut ve Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven tarafından verildi.

Resim serginin gezilmesinin ardından program sona erdi.





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