Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, Kastamonu'yu ziyaret etti:

KASTAMONU (AA) - Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) davetlisi olarak eşi Celestina Valdez ile Kastamonu'yu ziyaret eden Valdez, Kastamonu Üniversitesi Merkez Laboratuvarı'nda üzerinde çalışılan bitki türleri hakkında bilgi aldı.

KUZKA tarafından kentteki yatırım ortamına ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından üniversitenin tıbbi aromatik bitki yetiştirdiği serayı gezen Valdez'e Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney tarafından bilgi aktarıldı.

Valdez, gazetecilere, Kastamonu'nun çok özel ve güzel doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bu doğal güzelliklerin haricinde bitkisel tıbbi ürünlerin çeşitliliği de bulunduğuna dikkati çeken Valdez, "Geleneksel tıp içinde büyük öneme sahip bitkiler mevcut. Burası Türkiye'nin misafirperverliğini gözler önüne seren bir bölge. Çok lezzetli gastronomisi bulunuyor. Aynı zamanda doğal bitki üretimindeki önemini de vurgulamak istiyorum." dedi.

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine yapılacak çalışmaların her iki ülke açısından önemine değinen Valdez, şunları kaydetti:

"Benim ülkem çok büyük tarım üreticisi, hayvancılık üzerine de gelişmiş, aynı zamanda tıbbi bitkiler üzerine. Ülkem, Kastamonu bölgesi ile uyuşuyor diyebilirim. Bu yüzden her iki ülkenin üretiminin gelişmesi için çalışabiliriz. Paraguay, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesidir. Bu birlik yaklaşık 200 milyona yakın insan demek. Bu yüzden Türk iş adamları için göz önünde bulundurulması gerekiyor. İki ülke arasındaki tüm iş birlikleri, her iki ülke açısından da büyük getiriler sağlayacaktır. Burada sonbahar yaşanırken, Paraguay'da ilkbahar mevsimi yaşanmakta. Burada hasat yapıldığında oradaki bitmiş oluyor. Bunun da faydalarını görebiliriz her iki ülke açısından. Türkiye de küçükbaş hayvancılık konusunda çok gelişmiş bir ülke. Ticari ilişkilerimiz geliştirilebilecektir."

Valdez, daha sonra kentte tarihi ve turistik yerleri gezdi.





