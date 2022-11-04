Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

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KASTAMONU (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Kastamonu'ya gelen Bakan Nebati, basın toplantısının ardından Nasrullah Meydanı'nda esnaf ziyareti yaptı.

Esnafla sohbet eden Nebati, kadın kooperatifleri ve esnafa verilen kredi desteklerinden bahsetti, el işi ürünlerin geliştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Daha sonra Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Nebati'yi Vali Avni Çakır karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Nebati, ardından Çakır'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Nebati, Kastamonu Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile görüştü.





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