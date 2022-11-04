Jandarma lösemiyi yenen çocukların yüzünü güldürdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarma, lösemiyi yenen çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiyi yenen çocuklarla ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Gün boyunca İl Jandarma Komutanlığında ağırlanan aileler, jandarma eğitim köpeği "Garip"in gösterisini izledi. Jandarma personeli eşliğinde binanın yanındaki alanda bulunan geyikleri ziyaret eden çocuklar, aileleriyle hayvanları besledi.
Jandarma telsizinden anons geçen çocuklara jandarma boyama kitabının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.