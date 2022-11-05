Kastamonu'da öğrenciler 1 tondan fazla atık pilin doğayı kirletmesini önledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında okullarda 1 tondan fazla pil toplandı.

Geçen yıl 1 Ekim'de başlayan ve 30 Nisan'a kadar süren kampanyada bu yıl birinciliği, öğrencilerin 254 kilogram atık pil topladığı 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti. 104 kilogram pilin toplandığı Merkez Ortaokulu ikinci, 88 kilogram pil toplanan Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, 73 kilogram pil toplanan Şehit Erkan Kendirci İlkokulu da dördüncü oldu.

Belediye başkanlığında düzenlenen programda kampanya kapsamında 250 kilogramın üzerinde atık pil toplayan okula robotik sistem seti, diğer okullara da pil için basket, futbol ve voleybol topları hediye edildi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, çevre duyarlılığının büyük önem taşıdığını söyledi.

Atık pillerin doğaya büyük zarar verdiğini vurgulayan Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Belediye olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarına önem veriyoruz. Bu doğrultuda 2021 yılında geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 2 bin 117 ton kağıt karton, 256 ton plastik, 3,6 ton metal, 2,5 ton cam atığı, 20 ton bitkisel atık yağ, 16 ton atık motor yağı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Toplanan atıklar sayesinde 35 bin 989 ağacın kesilmesi önlenmiş, 385 bin 622 kilogram sera gazı salınımı azaltılmış, 5 bin 896 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 10 milyon 160 bin 260 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanmıştır."

Gıda ve temiz suyun önemli hale geleceğine işaret eden Vidinlioğlu, "Evlerde hapis olduğumuzda bunları çok iyi anladık. Önümüzdeki sürecin en önemli konularından biri de sağlıklı gıda ve su olacak." ifadesini kullandı.

Daha sonra okul ve öğrencilere hediyeleri verildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.