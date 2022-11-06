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Kastamonu'da turizm fakültesi öğrencileri kamplarla doğa turizmini öğreniyor

AA

Kastamonu'da turizm fakültesi öğrencileri kamplarla doğa turizmini öğreniyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesince hayata geçirilen "Tabiat Kampı Projesi" kapsamında öğrenciler, hem ilin turizm potansiyelini görüyor hem de doğa turizmini öğreniyor.

Üniversitenin Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce uygulanan proje kapsamında turizm fakültesi öğrencileri, her ay bir ilçeye giderek, çadır kampı yapıp, yörenin gastronomisi, kültürel yapısı ve doğası hakkında fikir sahibi olacak.

Proje kapsamında çoğunluğu Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden 60 öğrenci, ilk kampı Azdavay ilçesinde yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesinin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaştığını söyledi.

Bu kapsamda Tabiat Kampı Projesi'ni başlattıklarını ifade eden Haberal, "Öğrencilerimizin tabiatla buluşması, doğayla bütünleşmeleri için etkinlikler yapıyoruz. Kastamonu'nun her bir ilçesinde bu etkinliği yapmayı planladık. Startı Azdavay ilçesinde verdik. Azdavay Atlı Turizm Merkezi'nde 3 gün boyunca öğrencilerimizle kamp yapıyoruz. Azdavay Belediye Başkanımız bizi burada ağırlıyor. Ağırlıklı turizm fakültesi ama diğer fakültelerden de öğrenciler katılıyor." dedi.

Kamp süresince doğa turizmi konusunda öğrencilere bilgiler verdiklerini anlatan Haberal, şunları kaydetti:

"Çadır nasıl kurulur, doğada nasıl yaşanılır öğrettik. Ardından civar köylere doğa yürüyüşü yaptık. Köylerde halkın ürettiği doğal ürünleri gördük. Ormanda doğal ürünleri, yabani meyveleri gördük. Elma, erik, kuşburnu, mantar topladık. Köylerde bize kendi ürettikleri ürünlerden hediye ettiler. Köy mimarisini gösterdik. Tabiatla bütünleştik. Aynı anda kampın içinde birçok turizm faaliyetine katıldık. Gece ateş eşliğinde sabahladık. Şarkılar söyledik, söyleşiler yaptık, Azdavay ilçe merkezini gezdik, önemli değerlerini anlatmaya çalıştık. Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası'na ve Suğla Yaylası'na çıktık."

Öğrencilerin bulunduğu coğrafyayı tanımasının önemli olduğunu vurgulayan Haberal, "Amacım, çocuklara bölgeyi tanıtmak, doğa koşullarına alıştırmak ve bu koşullarla buluşturmak." diye konuştu.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise ilk kamplarında öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin çadır kurarak soğuk ve zor şartlarda tabiatla baş başa kaldıklarını anlatan Civelek, "Atlı Turizm Merkezi birçok aktivitenin yapıldığı ender yerlerden biri. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Dün akşam hava sıcaklığı eksi iki dereceydi ve zorlu şartlarda konaklayıp doğayla iç içe zaman geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bu gezi çerçevesinde yöre halkını tanıma fırsatı bulduk"

Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinden Şevval Ayyıldız da "Bu kampta çadır kurmayı öğrendik. Köye indik, mantar topladık. Köylerdeki halkın yöresel kıyafetlerini gördük. Şehir merkezini tanıdık, kültür evine gittik, bölgenin el işlerini görme şansı yakaladık." dedi.

Aynı bölümde eğitim gören Serpil Gümüş ise Iğdır'dan geldiğini belirterek, "Yöre insanları ile tanışıp kaynaştık. Bu gezi çerçevesinde yöre halkını tanıma fırsatı bulduk. Bu gezilerde tecrübe kazanıyoruz. Hem bölgeyi tanıyoruz hem de alanı öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Yasemin Kaçar da kamp sayesinde ilçenin bitki çeşitliliğini öğrendiklerini dile getirerek, "Cam seyir terasta kanyonu izledik. Horon tepip eğlendik. Birinci sınıf öğrencisiyim. İlk yılımızda böyle güzel etkinlikler yapmamız çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Öğrencilerden Yunus Emre, "Bu bölgede böyle güzellikler olduğunu bilmiyordum. Bu gezi sayesinde bundan faydalandık. Gastronomi öğrencisiyim, yeni yemekler öğrendik." dedi.

Gastronomi Bölümünden Furkan Akkaya ise "Yerel bitkileri, yemekleri tanıyoruz. Ata bindik, kamp çadırı kurduk, ateş yaktık, çiğ köfte yoğurduk. Hikmet Hocamız sayesinde böyle güzel bir geziye katıldık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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