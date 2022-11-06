Jandarma ekipleri traktör römorklarına reflektör taktı

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KASTAMONU (AA) - Traktör kazalarının bir önceki yıla göre yüzde 58 azaldığı Kastamonu'da bu oranı daha da düşürmek için jandarma ekipleri elleriyle traktör römorklarına reflektör taktı.

Tarım araçlarının ve traktörlerin karışmış olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Reflektör tak görünür ol" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda şeker pancarı hasadı nedeniyle traktör yoğunluğunun arttığı Kastamonu-Taşköprü kara yolunda bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası mevkiinde Trafik Jandarma Timi ekiplerince uygulama yapıldı.

Jandarma ekipleri ellerindeki matkap ve çekiçlerle traktör römorklarına reflektör takarak sürücülere reflektör takmanın önemini anlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Başçavuş Vildan Cinbar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında römorklara reflektör takarak trafik kazalarını önlemek istediklerini belirtti.

Sürücülere trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili eğitimlerin de verildiğini ifade eden Cinbar, şunları söyledi:

"Traktör hareketliliğinin artış gösterdiği pirinç, sarımsak ve diğer hasat dönemlerinde faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bu sayede bölgemizde traktör kazalarında yüzde 58 oranında azalış sağlanmıştır. Yaptığımız tüm bu faaliyetlerle olumlu davranış değişiklikleri sağlayarak trafik kazalarının en aza indirilmesiyle sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerini daha üst seviyeye çıkarılmasını hedeflemekteyiz."

Vatandaşlardan Faruk Dikel ise bazı çiftçilerin reflektör kullanmadığını belirtti.

Jandarma trafik ekiplerinin büyük bir özveri gösterdiğini anlatan Dikel, "Traktörcülerimize ceza uygulamadan kendi elleriyle reflektörü takıyorlar. Çiftçilerimizi uyarıyorlar. Kaza olmaması için ellerinden gelen özveriyi gösteriyorlar. Çiftçilerimiz de uyarıyı dikkate alıyor." diye konuştu.

Cengiz Yavaş da fabrikaya pancar getirdiğini ifade ederek, "Jandarma ekipleri bir hayat kurtarıyor. Kazaları önlemek için çok iyi bir uygulama." dedi.

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