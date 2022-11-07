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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küre Dağları'na sonbaharın renkleri hakim oldu

AA

Küre Dağları'na sonbaharın renkleri hakim oldu

KASTAMONU (AA) - Ormanlarındaki zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi çeken Küre Dağları, sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Küre Dağları'nın eteklerinde yer alan Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyündeki kanyon ve ormanlık alanlarda yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkler, sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Ersizlerdere'ye gelen fotoğrafçılar ve doğaseverler, orman yürüyüş parkurlarında yürümenin ve fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, AA muhabirine, Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı olarak ilan edilen Ersizlerdere Kanyonu'nu da içerisinde barındıran bölgenin sonbaharda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Kamp, doğa ve fotoğraf tutkunlarının sonbaharda bölgeye ilgisinin yoğunlaştığını belirten Çağır, "Çuhadoruğu mevkisinden başlayarak, Ersizlerdere Kanyonu'na uzanan ve toprak zeminden oluşan 11 kilometrelik bir yürüyüş parkurumuz var. Bu parkurun içerisinde yeşilin her tonunu görmek mümkün. Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaraları bu doğanın içerisinde. Bölgemize her dönemde ziyaretçiler geliyor. Hem kamp kuruluyor hem de kanyon ve doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Özellikle sonbaharda hafta sonları büyük bir ziyaretçi ilgisi var. Eşsiz manzaraları keşfedenler 'bu güzellikleri herkesin görmesi lazım' diyerek memnuniyetlerini bizimle paylaşıyor, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise Ersizlerdere köyünün coğrafya itibarıyla ciddi bir turizm potansiyeli oluşturduğunu kaydetti.

Yörenin birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığına işaret eden Haberal, "Tarihi kervanların geçtiği bir güzergahta, sonbaharın sunduğu eşsiz güzellikler arasındayız. Burası inanılmaz bir coğrafya. Yaban hayatı çeşitliliği oldukça fazla, tıbbi aromatik bitkiler açısından inanılmaz zengin. Trekking, kampçılık, yaban hayatı gözlemi, macera turizmi açısından da gelişmeye müsait rekreasyon turizmi noktası. Burada her şey var, kaya tırmanışı yapılabilir, yamaç paraşütü olabilir. En önemlisi de Ersizlerdere'de tarih yatıyor." diye konuştu.

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