Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü B.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde üniversite öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlenen B.M'yi yakaladı.

B.M, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.​​​​​​​

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