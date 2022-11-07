Genç Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

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KASTAMONU (AA) - İspanya'da 13-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası kapsamında Kastamonu'da kampa giren Genç Kadın Boks Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, 12 sporcu şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 2 aydır hazırlandıklarını söyledi.

İlk etap kampını da Kastamonu'da yaptıklarını hatırlatan Tiryaki, son etap kampının da Kastamonu'da sürdüğünü vurgulayarak, "Şampiyonaya 12 sporcu ile gideceğiz. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Kadın boksunda dünyanın en ülkelerinden biriyiz. Hedefimiz her zamanki gibi zirvede yer almak." ifadelerini kullandı.

Kamp merkezinden memnun olduklarına işaret eden Tiryaki, hedeflerinin şampiyonadan madalyalarla dönmek olduğunu dile getirdi.

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