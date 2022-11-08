Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, örgütün sözde öğretmenler sorumlusu S.C'yi gözaltına aldı.

S.C, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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