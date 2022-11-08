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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

AA

Kastamonu'da jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif özellikli giysiler giymesi zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda Kastamonu Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Kastamonu-İnebolu kara yolunda motosiklet sürücülerine yönelik reflektif yelek denetimi yapıldı.

Ekipler, motosiklet sürücülerine reflektif yelek vererek bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Başçavuş Vildan Cinbar, gazetecilere, sürücülerde olumlu davranış değişiklikleri sağlayarak trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik kurallarına uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kastamonu 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker ise reflektörlü yeleklerin önemine dikkati çekerek, "Düzenlemeden sonra her ne kadar motosiklet camiası sosyal medya üzerinden bunu duyurmuş olsa da jandarma teşkilatının uygulamalarında konuyla ilgili bize bilgi vermesi, aynı zamanda reflektif yelek hediye etmesi, çok anlamlı bir davranış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün motosiklet kullanıcılarına mutlaka güvenlik ekipmanlarıyla ve akşam sürüşlerinde reflektörlü yelek ile sürüş yapmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Motosiklet sürücülerinden Nurdan Özel ise reflektif yeleğin hem kendileri hem de diğer sürücüler için önemli olduğunu vurgulayarak, "Gece araçların bizleri daha iyi görmesini sağlıyor. Yeleği takmadığımız zaman araçlar bizleri çok fazla görmüyor. Dikkat etmiyor. O yüzden yeleği sürekli takmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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