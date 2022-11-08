Kastamonu'da 14 çuval fındık ile 2 çuval ceviz çalan 3 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde fındık ve ceviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Yalçın köyünde 14 çuval fındık ile 2 çuval cevizi çalınan M.A. (60) ve A.K. (75), jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızlığı Ü.O, B.Y. ve M.A'nın gerçekleştirdiğini, çaldıkları ürünleri ise sattıklarını belirledi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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