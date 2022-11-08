"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonuna" katılacak takımlar belli oldu

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KASTAMONU (AA) - Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün ve girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"na katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, KUZKA, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"nda yarışacak takımların belli olduğu kaydedildi.

Programa TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinde yer alan toplam 10 ilden 110 öğrenci ve 22 öğretmen olmak üzere 132 kişinin katılma hakkı elde ettiği belirtilen açıklamada, "Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 katılımcıdan oluşan toplam 22 takım yarışmada yer alarak illerini temsil edecek. 3 Bölgeden toplam 22 takımın yarışacağı program 21-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. "ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması amaçlayan Vocathlon Programı, gençlere fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini, arkadaşları ile ortak bir fikirde buluşmalarını ve takım çalışması deneyimiyle birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını sağlıyor. 2019 yılından bugüne 4 yıldır yürütülen program, bu yıl 3 ajansın işbirliği ve 10 ilin milli eğitim müdürlüklerinin katılımı ile Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirecek. "

Öğrencilerin program öncesi eğitim alacağı belirtilen açıklamada, "25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek programın öncesinde katılımcılara 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında 'Girişimcilik Temel Kavramlar ve Vocathlon Programı Nedir?, Projeci Düşünme Eğitimi, Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, İş Modeli Kanvası, Sürdürülebilir Bütçe Yönetimi Eğitimi, Takım Çalışması, Zaman Yönetimi, Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri' konularında online ortamda eğitimler verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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