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KASTAMONU (AA) - Sonbahar renklerini yansıtan Kastamonu'daki Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, Türkiye'nin birçok kentinden gelen ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki doğal güzellikleri görmek isteyenler için hazırlanan ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, her mevsim daha çok turistin rotasında yer alıyor.

Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan bölge, sonbahar aylarında kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalıklar arasından ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen kanyonun tüm güzelliklerini görebiliyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar, sonbahar renklerinin tüm tonlarını taşıyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu Konfederasyonu Gençlik Kolları Genel Başkanı Sercan Okur, AA muhabirine, İstanbul'dan genç bir ekiple bölgeye kültür gezisi düzenlediklerini söyledi.

Kastamonu'nun en güzel alanlarından Horma Kanyonu'nu gezdiklerini belirten Okur, "Sonbaharda muhteşem bir güzelliği var buranın. Çok beğendik. Buraları gezip görmek gerekiyor." dedi.

Kayalara çivilenen ahşap platformun da heyecan verici olduğunu vurgulayan Okur, "Yürürken nasıl bir yerden yürüdüğümüzü fark etmiyoruz ama geriye doğru ya da eğilip baktığımızda, 'Nereden yürümüşüz, ne kadar yüksek' diyoruz. Burası muhteşem bir platform." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Onur Emektar ise 15 kişilik arkadaş grubuyla bölgede kamp kurduklarını anlatarak, "Kanyonu geziyoruz. Gerçekten çok beğendik, muhteşem bir yer, kayalar harika. İlk kez geliyorum. Diğer mevsimleri bilmiyorum ama sonbahar çok güzel burada." ifadesini kullandı.

Fatih Babayiğit de sonbaharın en güzel bu bölgede yaşandığını duyarak geldiklerini dile getirerek, "Burayı daha önce bilmiyordum. Hiç duymadım, görmedim. Buraya gediğimde, gördüğümde çok beğendim. Herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.





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