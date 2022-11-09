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Milli boksör Kevser, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak:

AA

Milli boksör Kevser, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için yumruk sallayacak:

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli boksör Kevser Tütüncü, Gençler Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

İspanya'da 13-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan 17 yaşındaki Kevser, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanan Kevser, üniversite eğitimini tamamlayıp kendisi gibi başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamak istiyor.

Kevser Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2019 yılında başladığını söyledi.

Boksa başlamasında babasının büyük emeği bulunduğunu belirten Kevser, "Ailemde boksa ilgi var. Babam destekçim, her zaman arkamda durdu. Başarımı babama borçluyum." dedi.

Dünya Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığını dile getiren Kevser, şöyle devam etti:

"Kariyerimde 3 Türkiye şampiyonluğum var. 2021 Avrupa ikincisi, 2022 Avrupa üçüncüsüyüm. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Emin adımlarla çalıştık. Antrenörlerimize ve kendimize güvenerek çalışmaya devam ediyoruz. Bir bronzum, bir gümüşüm var, inşallah sıra altın madalyada. En güzelini en güzel yere bıraktım. Kendime güveniyorum. İnşallah altın madalya ile ülkeme döneceğim."

Trabzon Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde birinci sınıfta eğitim gördüğünü anlatan Kevser, "Kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum ama şu an önümde Dünya Şampiyonası var. Dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.


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