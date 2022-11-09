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Vali Çakır, sellerin Kastamonu'ya 1 milyar liranın üzerinde zarar verdiğini bildirdi

AA

Vali Çakır, sellerin Kastamonu'ya 1 milyar liranın üzerinde zarar verdiğini bildirdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte geçen yıl ile bu yıl meydana gelen sel felaketlerinin 1 milyar liranın üzerinde zarara yol açtığını söyledi.

Çakır, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımsal Sulamada Tasarruflu Su Kullanımı Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda Kastamonu'da iklim değişikliğinin güçlü şekilde hissedildiğini kaydetti.

Kastamonu'da geçen yıl 11 Ağustos ve bu sene 27 Haziran'da sel felaketleri yaşandığını hatırlatan Çakır, "27 Haziran sürecinde 15'ten fazla yerleşim yerinde yıkıcı yağışın etkilerini güçlü şekilde hissettik. Daha sonra merkezde yarım saatte 70-80 kilogramlık yağış aldık. Dengesiz yağışların kuraklıktan farkı yoktur. Neticede her şeyin normali iyidir. Bu iki yağışta altyapı ve üstyapı zararımız 1 milyar liranın üzerinde." diye konuştu.

İklim değişikliğinin sahadaki yansımasının kuraklık olduğunu vurgulayan Çakır, "Başta bizim gibi suyu çok tüketen tarım toplumlarındaki çiftçi kardeşlerimiz olmak üzere bahçe sulamalarını terk etmek lazım. Onun dışında evsel ve bireysel tüketimde de çok harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, tıraş olurken, el yüz yıkarken suyun boşa akıtılmaması, duşta geçirilen sürenin 2 dakika azaltılması durumunda ağaçların, çimlerin daha çok sulanacağını anlattı.

- "Sağlıklı suyu vatandaşa ulaştırmak için yapılan hiçbir yatırım lüks değil"

Vali Çakır, sağlıklı su için yapılan harcamanın öneminin olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep ve sahadaki tespitlerimiz sonucunda anladım ki sağlıklı suyu vatandaşa ulaştırmak için yapılan hiçbir yatırım lüks veya gereksiz değil. Bu, ileride çok daha maliyetli olacak. O yüzden şimdi ne kadar yol alırsak o kadar avantajlıyız. Yer altı barajları, kapalı sistem sulamaları da dahil olmak üzere ilimizde çok güzel yatırımlar oluyor. Yaklaşık 1,5 yıldır ağırlığımızı afetin izlerini silmek için harcadığımız için inşallah önümüzdeki sezon kaldığımız yerden daha çok ağırlık verip devam edeceğiz. Kastamonu'da vatandaşımızı suya ulaştırma konusunda yatırımlar sunmaya peş peşe başlayacağız."

Fazla suyun topraktaki tüm minareleri aldığına, toprağı çoraklaştırdığına dikkati çeken Çakır, "O yüzden yeteri kadar, ölçülü su. Bununla alakalı çiftçimizi eğiteceğiz. Gerekli zirai aletlere ulaşması noktasında hem Valilik hem Özel İdare hem Bakanlık olarak istekli tüm çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ve destekler yapacağız. İnşallah ülkemizdeki bu seferberliğe Kastamonu olarak en üst düzeyde katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı temsilcisi ziraat mühendisi Murat Mengüloğlu katıldı.

Vali Çakır, konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgesi verdi.


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