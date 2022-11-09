Kastamonu'da devrilen römorktaki tomruklar yola saçıldı

ABD ile Rusya nükleer denetlemeler için toplanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu tomruklar yola saçıldı.

Özkan Yıldız idaresindeki traktör, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde yokuştan indiği sırada freni boşaldı.

Hızlanan traktörü durduramayan Yıldız, römorkla traktörü birbirinden ayırmak için manevra yaptı. Traktörden ayrılarak devrilen römorkta tomruklar yola saçıldı.

Yaklaşık 150 metre mesafeye saçılan tomruklar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Tomruklar, Karayolları ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.