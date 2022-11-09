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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de kullanılan sulama ekipmanlarının yüzde 98'i yurt içinde üretiliyor

AA

Türkiye'de kullanılan sulama ekipmanlarının yüzde 98'i yurt içinde üretiliyor

KASTAMONU (AA) - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Türkiye'de kullanılan sulama ekipmanlarının yüzde 98'inin yurt içinde üretildiğini belirtti.

Yıldırım, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımsal Sulamada Tasarruflu Su Kullanımı Paneli"nin "Tarımsal Sulamada Tasarruflu Su Kullanımı" oturumunda yaptığı konuşmada, sulama ekipmanları üretiminde Türkiye'nin önemli yol katettiğini söyledi.

Yağışa bağlı tarımdan sulu tarıma geçildiği anda sulama sektörünün devreye gireceğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye'de sulama sektörü, son 10-12 yılda inanılmaz gelişme sağladı. Ülkemizde kullanılan sulama ekipmanlarının yüzde 98'i burada üretiliyor. Sadece yurt içine değil, bu teknolojiyi yurt dışına da gönderiyoruz. Büyük firmaların satışının yüzde 70'i yurt dışına." dedi.

Yağışa bağlı tarımın yönetilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de yağışta azalma var. Yıllık 643 milimetreden 574 milimetreye düştü. Eğer sulama yapmıyorsak, yağışa bağlı tarımı nasıl yönetebiliriz. Bu kadar çok girdisi olan bir sektörde her şeyi çiftçiden bekleme hakkımız yok. Hepimiz birlikte bir şey yaparsak, ülkenin tarımı az eleştirilecek duruma gelecektir. Bu ülke geçmişte,1930'lardan itibaren kuru tarım adı altında çok güzel işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, buğday üretiminde düşüş yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"1998'den 2021'e kadar her türlü şeyde bir azalma var. En kritiği de buğday. Bugün Cumhurbaşkanımızın atılımı ile Ukrayna'dan Afrika'ya bir şeyler gidiyor. Buğday üretim alanlarının 9 milyon 400 bin hektardan 6 milyon 700 bin hektara nasıl düştüğünü sorgulamamız lazım. İthalatla falan olmaz. Dünyada artık üç nokta birbirine bağlandı. Su, enerji, gıda. Üçü arasında devamlı değişen bir denge var. Bugün Polatlı çevresinde buğdayı yurt dışından alıp işleyip satan bir sektör var. Bu sektör Fas'a, Tunus'a kaymaya başladı. Dünyada bir değişim var. Bu değişime ayak uydurduğumuz sürece ayakta kalacağız."

Türkiye'de çok sayıda buğday çeşidi olduğunun altını çizen Yıldırım, "Buğdayda çeşit diye bir sıkıntımız yok. Bizim tarım tekniğine yönelmemiz lazım." diye konuştu.


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