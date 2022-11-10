Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Bekar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunması, "Atam İzindeyiz" oratoryosunun sahnelenmesi ve ödül töreninin ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, CHP İlçe Başkanı İsmail Okuducu ve MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.