Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İlçe merkezinde yaşayan H.Ö'nün evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüpheli gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.