Bozkurt'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

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KASTAMONU (AA) - Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dağıtıldı.

İlçede kurulan perşembe pazarına gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylerden gelen vatandaşlara ücretsiz 2 bin ceviz, ahlat, elma ve erik fidanı dağıttı.

Programa Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurt Orman İşletme Müdürü Fatih Çalışkan katıldı.





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